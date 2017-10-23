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Более 200 тысяч горожан убирали Петербург в осенний День благоустройства (ФОТО)

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© Фото: gov.spb.ru
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    Лидерами по количеству участников стали Московский, Калининский, Невский, Фрунзенский и Приморский районы.

    На осенний День благоустройства вышли более 200 тыс. петербуржцев, он прошел в субботу, 21 октября. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

    "По предварительным данным, в генеральной уборке города приняли участие около 85 тыс. работников предприятий и организаций, более 6,5 тыс. госслужащих, около 66 тыс. школьников, почти 18 тыс. студентов, около восьми тыс. военнослужащих, курсантов и кадетов. Осенний субботник поддержали также около 19 тыс. активистов общественных организаций и около 15 тыс. инициативных жителей, не входящих ни в какие объединения", - рассказали в Смольном.

    Лидерами по количеству участников субботника стали Московский, Калининский, Невский, Фрунзенский и Приморский районы.

    Генеральная уборка проходила сразу везде: во дворах, в городских парках, садах и скверах, у мемориалов, а также на воинских и братских захоронениях. Петербуржцы собирали листву, убирали и вывозили мусор, ремонтировали и красили ограждения, и многое другое. Кроме того, дорожники вывели на уборку около 1000 единиц специальной техники.

    В День благоустройства в городе высадили более 2000 деревьев и кустарников и около 21,5 тыс. цветов. Например, школьники вместе с вице-губернатором Петербурга Александром Говоруновым и главой Василеостровского района Юлией Киселевой посадили 20 саженцев лип и декоративных яблонь на пустыре в районе Морской набережной.

    Пустырь в районе Морской набережной. Фото: gov.spb.ru

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