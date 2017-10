Великобритания попросила ООН заменить термин «беременные женщины» на «беременные люди»

Правительство Великобритании попросило ООН заменить в официальной документации термин «беременные женщины» на «беременные люди», чтобы не ущемлять трансгендеров. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на газету The Times.

Британский МИД предлагает внести соответствующие поправки в Международный пакт о гражданских и политических правах. В этом документе, в частности, говорится о необходимости защиты «беременных женщин», включая неприменение к ним смертной казни.

«Мы просим комитет по правам человека ООН четко определить, что такие же права распространяются и на беременных трансгендеров», - цитирует FoxNews заявление британского МИДа.

Предложение МИД Великобритании вызвало резкую критику со стороны феминисток, пишет The Daily Mail. Например, писательница Сара Дитман, колумнистка The Guardian, The Spectator, Cosmopolitan и Grazia, заявила: «Это не включение. Это замалчивание женщин».

В середине октября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что правительство ведет работу над так называемым Gender Recognition Act, который позволит жителям страны самостоятельно выбирать, какой пол указывать в документах.