  • 23 Октябрь 2017
USD 21.10.2017 57.5118 -0.0588
USD ММВБ 11:17 57.42500  
EUR 21.10.2017 67.8927 -0.0406
EUR ММВБ 11:17 67.4900  
Нефть($) 23.10.2017 57.88 0.02
Нефть(p) 23.10.2017 3328.78 -2.25

Власти хотят повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии

Автор:


© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Темы дня

Это должно стимулировать людей и работать дольше, чтобы потом получать более высокую пенсию.

Власти РФ хотят повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии. Это должно стимулировать людей и работать дольше, чтобы потом получать более высокую пенсию, и переходить на «белые» зарплаты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное – не даст эффекта для бюджета сразу, говорят два чиновника. При этом правительству необходимо увеличение доходов Пенсионного фонда (ПФР), что может дать минимальный трудовой стаж.

Такая реформа возможна, только если поменять пенсионную формулу и рассчитывать пенсию, исходя из заработка работника за определенный период времени, считает один из источников «Ведомостей»: чем больше стаж, тем большую долю от этого заработка составит пенсия независимо от достижения возраста.

Единой точки зрения на пенсионную реформу нет, как нет и принятых решений, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В правительстве в последние два месяца совещаний по этому поводу не было. На уровне премьер-министра их и вовсе не проводилось, уверяет пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

В пресс-службе Минтруда ответили, что информация «Ведомостей» не соответствует действительности, и в России сейчас не ведется обсуждений о повышении минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости.

В данный момент мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Чтобы получить страховую пенсию, к этому времени они должны набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (сейчас это 11,4). Два последних требования постепенно повышаются: к 2025 году минимальный стаж составит 15 лет, а минимальная сумма баллов – 30.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд
    18.10.17
    Купить дискеты? Еще возможно!
    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации
    10.10.17
    Почему так популярна услуга по доставке воды на дом?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram