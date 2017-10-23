Власти хотят повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии

Власти РФ хотят повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии. Это должно стимулировать людей и работать дольше, чтобы потом получать более высокую пенсию, и переходить на «белые» зарплаты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное – не даст эффекта для бюджета сразу, говорят два чиновника. При этом правительству необходимо увеличение доходов Пенсионного фонда (ПФР), что может дать минимальный трудовой стаж.

Такая реформа возможна, только если поменять пенсионную формулу и рассчитывать пенсию, исходя из заработка работника за определенный период времени, считает один из источников «Ведомостей»: чем больше стаж, тем большую долю от этого заработка составит пенсия независимо от достижения возраста.

Единой точки зрения на пенсионную реформу нет, как нет и принятых решений, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В правительстве в последние два месяца совещаний по этому поводу не было. На уровне премьер-министра их и вовсе не проводилось, уверяет пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

В пресс-службе Минтруда ответили, что информация «Ведомостей» не соответствует действительности, и в России сейчас не ведется обсуждений о повышении минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости.

В данный момент мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Чтобы получить страховую пенсию, к этому времени они должны набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (сейчас это 11,4). Два последних требования постепенно повышаются: к 2025 году минимальный стаж составит 15 лет, а минимальная сумма баллов – 30.