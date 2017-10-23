К жителям 20 домов Приморского района вернулось тепло и горячая вода. ГУП «ТЭК СПб» на сутки раньше, еще утром в воскресенье, 22 октября, закончило плановые ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«К шести утра теплосеть была запитана, тепло и горячая вода поданы в дома. Окончание работ было запланировано на 6 утра 23 октября, однако м, понимая неудобства, причиненные жителям отключениями тепла и ГВС, провело ремонтные работы в рекордно короткие сроки. В случае отсутствия тепла и горячей воды в домах гражданам необходимо обращаться в свои жилищные организации», - рассказали в пресс-службе.

Ранее местные жители пожаловались, что остались без теплых батарей. Как выяснилось, с 18 октября было ограничено теплоснабжение и подача горячей воды в 20 жилых зданиях Приморского района. Работы проводились на прямом и обратном трубопроводах диаметром 400 метров по адресу: Туристская улица, 24.