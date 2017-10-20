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Президиум ВАК рекомендовал сохранить ученую степень Мединского

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА "Новости"

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Он признал несостоятельными претензии к диссертации министра.

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал сохранить ученую степень министра культуры РФ Владимира Мединского, он признал несостоятельными претензии к диссертации министра. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, участвовавший в заседании.

"Оставили доктором наук. 14 - "за", шесть - "против", - рассказал источник. После этого такую рекомендацию со стороны президиума ВАК подтвердили в пресс-службе министерства культуры, которое возглавляет Мединский. Окончательный вердикт на основе этой рекомендации будет вынесен Минобрнауки и оформлен приказом министерства.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко, комментируя решение президиума ВАК, заявил, что по вопросу о научной ценности докторской диссертации министра культуры была проведена вся предусмотренная законом работа. "Поэтому, нравится это решение или нет, с ним нужно согласиться", - подчеркнул Фурсенко, который в 2004-2012 годах занимал должности министра образования и науки РФ.

В 2011 году Мединский, к тому времени уже доктор политологии, защитил диссертацию по истории на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков". В 2016 году на нее была подана жалоба, в которой филолог Бабицкий и двое историков указывали, что Мединский некорректно работает с историческими источниками, а доказательства зачастую подменяет выражением "на самом деле".

Жалобу на диссертацию с третьей попытки рассмотрели в диссертационном совете Белгородского государственного университета. Там посчитали, что работа отвечает всем необходимым требованиям. При этом в начале октября экспертный совет ВАК рекомендовал президиуму лишить Мединского степени доктора исторических наук, сочтя качество научного труда главы Минкультуры неудовлетворительным.

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