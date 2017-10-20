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«ТЭК СПб» на шесть дней отключило отопление в 20 домах Приморского района

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© Фото: Instagram / @anyagrapes

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При этом синоптики обещают на эти дни холодную погоду и даже заморозки.

ГУП «ТЭК СПб» на шесть дней отключило отопление в 20 домах Приморского района. При этом синоптики обещают на эти дни холодную погоду и даже заморозки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Изначально о холодных батареях рассказали жители дома номер 56 по Камышовой улице. После этого на предприятии подтвердили, что теплоснабжение ограничено из-за плановых работ по замене трубопровода.

«С 21:30 18 октября до 06:00 23 октября 2017 года ограничено теплоснабжение и подача горячей воды в 20 жилых зданиях Приморского района. Работы проводятся на прямом и обратном трубопроводах диаметром 400 м по адресу: Туристская улица, 24», - рассказали в «ТЭК СПб».

«Плановые ремонтные работы согласованы с администрацией Приморского района и городским комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. Проведение работ осложняет необходимость перекрытия движения транспорта по Туристской улице. Для этого были получены ордер ГАТИ и распоряжение на перекрытие, с чем и связаны поздние сроки. Предприятие приносит извинения горожанам за доставленные неудобства и постарается максимально сократить срок ограничения теплоснабжения и горячего водоснабжения», - также добавили энергетики.

По их словам, подобные работы по согласованию с районными администрациями проводятся круглый год. При этом еще 17 октября предприятие вместе с ООО «Петербургтеплоэнерго» и ПАО «Ленэнерго» досрочно получило паспорта готовности к отопительному сезону. Этот документ свидетельствует о готовности организации к максимальным нагрузкам в зимнее время года.

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, что с 20 по 23 октября будет холодная погода. Максимальная температура в эти дни - три-пять градусов тепла, однако такой она будет держаться лишь по несколько часов. По ночам ожидается ноль, а в северных районах возможны заморозки.

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