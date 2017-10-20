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В Пулково задержали сразу несколько рейсов из-за нехватки трапов

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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СМИ пишут о хаосе и полуторачасовом ожидании высадки пассажиров, однако в аэропорту все отрицают.

В Пулково вечером 19 октября задержали сразу несколько рейсов из-за нехватки трапов. Первыми на проблему пожаловались пассажиры самолета из Вены, они полтора часа ждали высадки из самолете.

После этого «Фонтанка.ру» опубликовала текст подл заголовком «Хаос Пулково», где сказано, что наземные подразделения петербургского аэропорта не поспевают за самолетами. По данным издания, многие пассажиры были вынуждены ждать посадки и высадки, а расписание перекраивается в режиме онлайн.

В четыре часа дня диакон Андрей Кураев написал в «Живом журнале»: «Пулково: в аэропорту царит хаос. Так сказал командир судна на 40-й минуте ожидания трапа». Позднее, в период с 18:00 до 22:00, из 39 рейсов вовремя были отправлены 16, пишет «Фонтанка.ру». Например, были задержаны вылеты в Краснодар, Калининград, Москву, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгоград, Сочи, Алматы, Омск, Мурманск, Прагу и Ош.

«В аэропорту остался один траповщик (оператор СПТ. – прим. ред.), который может сесть за руль и подвезти пассажиров. Он ездит по очереди к самолетам», - цитирует «Фонтанка.ру» пассажиров Пулково.

Тогда, вечером 19 октября, в компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая является оператором Пулково, признали, что сейчас обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки переведено на телескопические трапы. «Аэропорт работает штатно», - рассказали в компании. Временный переход на телетрапы объяснили проверкой оборудования и переаттестацией персонала.

Утром 20 октября Пулково работает в обычном режиме, задержаны лишь пара рейсов, что является обычной картиной для аэропорта. Однако канал «Санкт-Петербург» опубликовал заявление пресс-службы компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» о том, что информация о «хаосе» не соответствует действительности.

«Информация о том, что в аэропорту якобы творится хаос, не соответствует действительности абсолютно. По ситуации вчера - были единичные задержки, связанные с обслуживанием трапами: у нас проводится переаттестация ряда служб, а также в связи с инцидентом 28 сентября 11 трапов отстранены от эксплуатации, поэтому есть определенные ограничения на ресурс. Тем не менее, абсолютное большинство судов переведены на обслуживание телетрапами, что позволяет обслуживать их штатно», - цитирует канал пресс-секретаря Маргариту Потехину.

Вечером 28 сентября в аэропорту Петербурга под пассажирами проломился трап самолета. В результате инцидента с трехметровой высоты упали женщина с ее 1,5-годовалой внучкой, ребенок скончался в больнице. По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела, а часть трапов в Пулково вывели из эксплуатации.

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