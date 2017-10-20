В Петербурге с 21 октября перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, из-за ремонта тепловых инженерных сетей с 21 октября по 5 ноября закрывается проезд транспорта по улице Титова от проспекта Юрия Гагарина до проспекта Космонавтов. Объехать ремонтные работы можно по проспекту Юрия Гагарина, Бассейной улице, проспекту Космонавтов, а также улице Типанова.

Во-вторых, продолжаются работы по ремонту Крестовского проспекта, поэтому с 21 октября по 25 октября, 26 октября и 28 октября будет ограничено движение транспорта на перекрестке Крестовского проспекта и Спортивной улице. Также с 25 октября по 26 октября будет закрыто движение транспорта по Крестовскому проспекту на участке от Рюхиной улицы до Спортивной улицы, а 26 октября будет закрыто направление движения транспорта по Спортивной улице от Морского проспекта к Крестовскому проспекту.

Продолжаются работы по реконструкции наружного освещения Суворовского проспекта - с 21 октября по 15 ноября будет ограничено движение транспорта по Суворовскому проспекту на участке от улицы Моисеенко до улицы Пролетарской диктатуры.

С 21 октября до шести утра 23 октября "Водоканал" будет подключать водопроводные сети, в связи с этим будет ограничено движение на перекрестке шоссе Революции и Индустриального проспекта.

Более того, в связи с продолжением работ по прокладке электрокабеля с 22 октября по 10 ноября движение транспорта по Аптекарскому проспекту на участке от улицы Профессора Попова до набережной реки Карповки ограничено.