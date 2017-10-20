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Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак

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© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

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В парике и очках он призывает зрителей проголосовать за Стаса Пьеху.

Телеведущий Иван Ургант снял пародию на предвыборных ролик Ксении Собчак. Видео показали в четверг, 19 октября, в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Впоследствии ролик появился на странице телепередачи на YouTube, и уже набрал более 62 тыс. просмотров.

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В ролике Ургант в парике и очках призывает зрителей проголосовать за Стаса Пьеху и объявляет себя кандидатом «против всех, да не всех». Делает он это на фоне, который полностью повторяет интерьер комнаты из видеообращения Ксении Собчак.

«Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35, но, с другой стороны, мне 36. Как и любой житель Российской Федерации, я имею право баллотироваться в президенты, и я решил этим правом воспользоваться», - говорит Ургант, намекая, что Собчак сейчас 35 лет, однако в ролике она говорит, что ей уже 36 лет.

«Можно сколько угодно задавать вопросы: Зачем? Почему? Когда? Который час? Чьи это брюки? Кто помыл собаку? Быть честным до конца - это означает врать истине, но врать истине - это означает не быть честным в понимании честности», - также добавляет Ургант. Видео длится две минуты и завершается призывом голосовать за Стаса Пьеху.

Видео: Вечерний Ургант / YouTube

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