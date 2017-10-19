Арбитражный суд СЗФО признал законным расторжение контракта с «Трансстроем» по «Зенит-арене»

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал законным расторжение контракта с «Трансстроем» по строительству «Зенит-арены». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

Суд обратил внимание на судебные решения, признавшие «Инжтрансстрой-СПб» виновным в многократных нарушениях строительных нормативов. Кроме того, суд отметил, что «Трансстрой» начал ссылаться на якобы низкое качество проектной документации только спустя полтора года с начала работ.

Также кассация указала, что компания не выполнила обязательства сдать стадион. «Теперь генподрядчик может надеяться на пересмотр выводов о собственной вине и некачественном строительстве только в случае, если подаст жалобу в Верховный Суд РФ, и если эта жалоба будет передана на рассмотрение в Экономическую коллегию Верховного Суда», - рассказали в Смольном.

Контракт с «Трансстроем» был расторгнут Смольным в конце июля 2016 года. Обе стороны обменялись взаимными обвинениями и несколькими исками в суд. Новым генподрядчиком строительства стадиона стала компания «Метрострой».

«Зенит-арена» строилась десять лет, с 2007 по 2017 годы, при этом изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а в итоге превышает 42 млрд рублей. По неофициальным данным, речь идет даже о более 50 млрд рублей.