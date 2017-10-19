Планировку "Василеостровской-2" и "Балтийской-2" продлили еще на год, до 20 октября 2018-го. Распоряжение комитет по градостроительству и архитектуре опубликовано на официальном сайте Смольного.

Согласно документу, остаются в силе планы построить "Василеостровскую-2" на территории дома 38 по 11 линии, а "Балтийскую-2" - на месте заброшенного цеха завода "Подъемтрансмаш"

"Василеостровская-2" должна стать частью кольцевой линии, которую должны построить до 2028 года на участке от "Горного института" до станции "Лесная".