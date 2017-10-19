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Семьи жертв авиакатастрофы над Синаем подали иск к страховщикам на 1,4 млрд евро

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© Фото: Reuters

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В Замоскворецкий суд Москвы с коллективным иском обратились 149 пострадавших.

Семьи жертв авиакатастрофы А321 над Синайским полуостровом подали иск к страховщикам на 1,4 млрд евро. В Замоскворецкий суд Москвы с коллективным иском обратились 149 пострадавших. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерена.

"Иск подан сегодня от 149 потерпевших на общую сумму 1 млрд 383 млн евро. Ответчиками по иску заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания "Brisco", российская авиакомпания "Когалымавиа" (Metrojet), а также компания ЭирКап", - рассказал Кучерена.

По его словам, на дату подачи искового заявления, сумма иска эквивалентна 93 млрд 158 млн 880 тыс. рублей. 149 потерпевших обращаются в суд, так как не получили причитающуюся им компенсацию.

Самолет авиакомпании "Когалымавиа" (Metrojet) разбился на Синайском полуострове 31 октября 2015 года, на борту находилось 224 человека, все погибли. Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Спецслужбы выяснили, что на борту самолета взорвалась бомба, и квалифицировали случившееся как теракт.

 

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