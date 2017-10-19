Корейские инвесторы представили проект реновации «серого пояса» на Обводном канале. «Плаза Лотус Групп» показала проект на бизнес-форуме городов Евразии (Eurasia City Forum), который проходит в Пусане. Об этом на своей странице в Telegram сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Кроме того, были представлены проект «Корейского проспекта» в Петербурге и проект технопарка «Фабрика будущего». Албин предложил местным предприятиям разместить склады и локализовать производства в Петербурге.

Инвесторы могут воспользоватся площадками промышленных зон, особой экономической зоны, индустриального парка «Марьино», а также наладить отношения с промышленными кластерами.

«Петербург также открыт для партнерских отношений с другими городами Евразийского континента. Это позиция нашего губернатора Георгия Полтавченко, это позиция жителей Петербурга. Благодаря таким мероприятиям, как Eurasia City Forum, Дальний Восток становится ближе к Европе, и страны Азиатско-Тихоокеанского региона – ближе к России и Петербургу», - резюмировал вице-губернатор.