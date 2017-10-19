В Госдуме предложили сажать телефонных террористов на десять лет. Соответствующие поправки в УК в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Думы. Об этом сообщает РБК.

Поправки подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»).

По действующей статье УК, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» карается штрафом до 200 тыс. рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет, а при наступлении тяжких последствий - до пяти лет. Депутаты предложили дополнить статью новыми частями, в том числе о наказании за преступление, совершенное организованной группой лиц, рассказал источник РБК. «Санкция за подобные деяния для группы телефонных террористов может составить от пяти до десяти лет лишения свободы», - уточнил он.

Сейчас поправки проходят «окончательное согласование», подтвердил сам Пискарев. По его словам, документ готовился комитетом по безопасности совместно с силовиками и экспертами. «Эта мера необходима. От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, и очевидно, что эти звонки - никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться», - сказал парламентарий.

Депутаты также обсуждали увеличение штрафа за ложные сообщения о терактах с 200 тыс. до 500 тыс. рублей, заявил РБК собеседник в комитете по безопасности и противодействию коррупции. А уголовную ответственность по уже действующим частям предлагали увеличить с трех до пяти лет, а в случае тяжких последствий - с пяти до семи лет.

С 10 сентября по городам России прокатилась волна анонимных звонков о минировании разных зданий. Эвакуация людей проводилась из торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных зданий и кинотеатров. Все сообщения о минировании оказались ложными. По факту массовых ложных сообщений о бомбах в российских городах Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело.

В начале октября глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомством установлены личности четырех подозреваемых, которые могли стоять за массовыми анонимными звонками о минировании зданий. Он уточнил, что «минеры» являются россиянами, но действуют из-за рубежа вместе с сообщниками на территории России.