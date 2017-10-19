На развязке КАД с Московским шоссе перекрыли две полосы движения. Дорожники проводят комплекс работ по замене опорной части и обследованию металлоконструкций пролетного строения путепровода. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 18 октября по 15 декабря закрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, по третьей и четвертой полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы производятся ниже уровня проезжей части в подэстакадном пространстве», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На дороге установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик: ООО «Евротранстрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.