Билет «Подорожник» в браслетах начнут тестировать в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Самойлова.

По его словам, в исполнении проездного в такой форме есть сложности, поэтому предсерийные варианты будут тестировать на фокус-группе. У предприятия уже имеются наработки инновационные формы билета.

Сегодня, 18 октября, в Москве начали продавать проездной билет «Тройка» в форме браслетов. В продажу поступило всего 500 штук. Браслет стоит 450 рублей, а не 50 рублей, как обычная карта.