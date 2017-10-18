Картина дня: единое WI-FI пространство в Петербурге и кандидат в президенты Ксения Собчак

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стало сообщение о том, что в Петербурге появится единое WI-FI пространство. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Деловой Петербург» (13:50), «Санкт-Петербург - ИА REGNUM» (14:30) и «Невские новости» (14:40).

Петербургский комитет по транспорту вместе с московским оператором «МаксимаТелеком» создадут в Северной столице единое Wi-Fi пространство. Такое соглашение о стратегическом партнерстве было подписано в среду, 18 октября. Срок действия документа – до 2020 года с дальнейшей ежегодной пролонгацией.

Теперь комитет и оператор создадут рабочую группу, которая утвердит концепцию единого Wi-Fi-пространства в городском метро. К обсуждению этого проекта будут привлекать операторов городских публичных сетей. Сейчас аналогичный проект «МаксимаТелеком» действует в Москве. Там в состав единого Wi-Fi пространства входят сети в метро, наземном транспорте, поездах МЦК, а также пригородных электричках и «Аэроэкспрессах».

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стала новость о том, что тележурналистка и общественный деятель Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России, которые пройдут в 2018 году. Ее письмо опубликовала газета «Ведомости», кроме того, на YouTube появилось официальное обращение.

«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», - говорится в ее письме.

По словам Собчак, на выборах она намерена выступить в роли «кандидата «Против всех». «В еще более драматические октябрьские дни 93-го года, в России появился легальный способ «активного бойкота» выборов, к какому и призывает часть нашей оппозиции – был принят президентский указ о введении графы «Против всех» на выборах всех уровней в России», - объяснила свою позицию Собчак. Сейчас такой графы нет.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург - ИА REGNUM».