Ураган «Офелия» слабо заденет Петербург. Он придет из Англии в полностью измененном виде. Об этом сообщает «Диалог» со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометеоцентра Александра Колесова.

«Ураган «Офелия» вышел на Англию, но уже в ослабленном виде. Там был очень сильный ветер. Сейчас «Офелия» превратилась в обычный циклон, который как раз над Англией заполняется, и выходит на юг Скандинавии. Сам тропический шторм уже разрушился, сильного ветра нет», - рассказал Колесов.

«К нам же он приходит в полностью измененном виде - барической ложбины, у которой даже центра нет. От циклона ничего не остается. В Петербурге погоду определяет другой циклон, хотя и остатки «Офелии» будут присутствовать, но самого урагана уже нет», - также добавил он.

Ранее стало известно, что на Северную столицу надвигается ураган «Офелия», который 17 и 18 октября принесет в город сильные дожди и ветер.