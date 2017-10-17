Семь вузов Петербурга вошли в рейтинг лучших университетов развивающейся Европы и центральной Азии. Лучший результат среди университетов Северной столицы показал Санкт-Петербургский государственный университет, он занял четвертую строчку топ-300.

Ежегодный рейтинг вузов опубликовала британская исследовательская компания QS Quacquarelli Symonds. Всего в него вошли 97 российских вузов - на 33 больше, чем в 2016 году.

Российские вузы заняли первые два места. Лидером стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, на второй строчке - Новосибирский государственный университет. Эти вузы показывают высокие результаты третий год подряд - в прошлом и позапрошлом году их позиции были те же.

В этом году третье место занял Тартуский университет в Эстонии. На пятом находится Карлов вуз из Чехии, на шестом - Варшавский университет из Польши. Седьмое место занимает Босфорский университет из Стамбула. На восьмой, девятой и десятой строчке расположились Чешский технический университет из Праги, турецкий Ближневосточный технический университет и ​Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Среди петербургских вузов, кроме СПбГУ, в рейтинг попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет и Горный университет.