Замдиректора Северо-Западного Ростелекома выпустили из СИЗО

Заместителя директора Северо-Западного Ростелекома Тимура Свирина выпустили из СИЗО. Он отправлен под домашний арест, так как признал вину по статье «коммерческий подкуп». Об этом сообщили городском суде.

Свирин был задержан еще 13 июля на рабочем месте после беседы с подрядчиком, который передал топ-менеджеру «откат» в размере одного млн рублей, 25 августа Свирин был арестован.

В отношении Свирина возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, топ-менеджер Ростелекома вымогал деньги у коммерческой организации за пролонгацию договора.