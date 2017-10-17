Новое мобильное приложение для общественного транспорта обойдется Петербургу в 21,4 млн рублей. Смольный уже объявил конкурс на разработку приложения, информация о нем появилась на сайте госзакупок, итоги подведут 9 ноября.

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Установка приложения будет бесплатной, однако, согласно техзаданию, сделают его лишь к 2019 году. Приложение будет совместимо с iOS версии 9.0 и выше, а также Аndroid версии 4.4 и выше, пишет «Фонтанка.ру».

В приложении можно будет проложить свой маршрут, узнать, где находятся остановки и транспорт, а также узнать новости и обратиться со своими предложениями и жалобами к «Организатору перевозок».

Более того, несколько раз в месяц можно будет получить детализацию транзакций по своему «Подорожнику». «Мы хотим сделать так, чтобы пассажир мог направлять запросы по своему «Подорожнику» и получать детализацию по поездкам и расчетам. При этом будет какой-то лимит на количество таких запросов в месяц», - пояснили в учреждении.

Мобильное приложение должно быть мультиязычным, с русского будет возможность переключаться на английский, немецкий, китайский и испанский.