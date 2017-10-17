В Петербурге 17 октября днем будет дождливо и ветрено. Температура воздуха днем - от 8 до 10 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер днем западный юго-западный 7-12 м/с", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет мало меняться. Восход солнца был в 07:41, закат будет в 17:45. После заката температура воздуха опустится до плюс 6 градусов, ночью тоже будет дождь.

Ранее синоптики предупредили, что на Петербург и Ленобласть надвигается ураган "Офелия". Именно он принесет во вторник и среду, 17 и 18 октября, сильные дожди и ветер.