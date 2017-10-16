Соцсети и поиск новой работы: ученые выяснили, на что уходит рабочий день

Британские ученые выяснили, на что уходит рабочей день людей. Исследователи провели опрос на портале vouchercloud.com. Они задали респондентам несколько вопросов о продуктивности их работы и о том, чему кроме нее посвящен их день, пишет Лайф.

79% утверждают, что не весь их труд дает достойные результаты. В среднем по-настоящему хорошо человек работает лишь 2 часа и 53 минуты, успевая сделать все необходимое. Остальное время уходит на развлечения.

Например, социальные сети съедают около 44 минут, а чтение новостей - больше часа. Также две трети часа отнимает общение с коллегами. Зато перекусы и приготовление еды проходят быстро - по восемь и семь минут соответственно. Лишь 35% опрошенных готовы отказаться от бездельничанья. При этом 54% уверены в его пользе: после отдыха им работается лучше.

На что уходит рабочее время: проверка соцсетей - 44 минуты; чтение новостей - 65 минут; обсуждение работы с коллегами - 40 минут; приготовление горячих напитков - 17 минут; курение - 23 минуты; переписка - 14 минут; перекусы - 8 минут; приготовление еды - 7 минут; звонки друзьям - 18 минут; поиск новой работы - 26 минут.