Через Facebook можно будет заказывать еду. Социальная сеть уже заключила несколько партнерских соглашений с сетями ресторанов и компаний. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

В ближайшее время в меню пользователей появится новый раздел - "Заказ еды". Через него можно будет сделать заказ, сервис покажет все расположенные рядом компании, которые участвуют в проекте. В первую очередь новая функция будет доступна для жителей США, а потом и для других стран.

В проекте с Facebook принимают участие такие сервисы доставки как EatStreet, Delivery.com, DoorDash, ChowNow, Zuppler, Slice и Olo, а также такие рестораны и кафе как рестораны Jack in the Box, Five Guys, Papa John’s, Panera, Wingstop, TGI Friday’s, Denny’s, El Pollo Loco, Chipotle, Jimmy Jone’s.