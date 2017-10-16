В Петербурге с 16 октября перекрыли сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, с 16 октября по 24 октября из-за прокладки теплосети будет закрыто движение транспорта на перекрестке улицы Егорова и 3-ей Красноармейской улицы. Во-вторых, ремонт дороги ограничит движение с 22:00 16 октября до 07:00 22 октября (в ночное время с 22:00 до 07:00) и с 07:00 22 октября по 29 октября по Цветочной улице на участке от Новорощинской улицы до Лиговского проспекта (без перекрестка с Заставской улицей).

Более того, продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия Крестовского проспекта. С 16 октября по 18 октября, с 20 октября по 24 октября и с 4 ноября по 9 ноября ограничено движение транспорта по Крестовскому проспекту на участке от Спортивной улицы до Петроградской улицы.

Также начались работы по ремонту инженерных сетей и дорожного покрытия Глухарсокй улицы. С 16 октября 2017 года по 31 мая 2018 года закрыт проезд транспорта по Глухарской улице у проспекта Авиаконструкторов. Объехать ремонот можно по проспекту Авиаконструкторов, Шуваловскому проспекту, Комендантскому проспекту, Нижне-Каменской улице. Движение на перекрестке Глухарской улицы и проспекта Авиаконструкторов ограничено.

Строительство новой остановки с 16 октября по 30 декабря ограничит движение транспорта по Аннинскому шоссе (Торики) от Стрельнинского шоссе до 1-й линии. С 16 октября по 27 октября и с 30 октября по 2 ноября закрывается направление движения транспорта по четной стороне бокового проезда Пулковского шоссе от дома номер 20 к дому номер 36. С 28 октября по 29 октября движение транспорта на этом участке Пулковского шоссе закрыто. Ведутся работы по ремонту дорожного покрытия.