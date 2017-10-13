Картина дня: теракт в Сирии и матчи на «Зенит-арене»

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал теракт в Сирии, в результате которого были убиты и ранены десятки человек. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Теракт произошел в четверг, 12 октября, рядом с населенным пунктом Абу-Фас в провинции Хасака, где подорвались три смертника за рулем заминированных автомобилей. SANA передает, что среди жертв было большое число женщин и детей, бежавших от террористов из провинции Дейр-эз-Зор. Reuters со ссылкой на Красный полумесяц Курдистана сообщает о 50 погибших.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стало ограничение движения транспорта из-за матчей на «Зенит-арене». Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Санкт-Петербург.ру» (13:45), «Водитель Петербурга» (14:05) и «Деловой Петербург» (15:45).

Ограничения будут вводиться 15, 19 и 29 октября. С 15:00 до 23:59 в эти дни движение будет огранчиено на Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, а также на Южной дороге, Северной дороге и на Крестовском проспекте от улицы Рюхина до Южной дороги.

С 15:00 до 23:59 будет запрещен въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина, и на Яхтенную улицу в направлении от улицы Савушкина к Приморскому проспекту.

С 00:00 до 23:59 будет запрещена останвка транспорта на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до Гребной улицы, а также на Гребной улице, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта. Также нельзя будет остановиться на Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной улицы, на Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, на Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

С 22:00 до 23:59 вводятся ограничения на участках Приморского проспекта от Яхтенной улицы до Беговой улицы и Яхтенной улицы от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».