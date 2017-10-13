  • 13 Октябрь 2017
USD 14.10.2017 57.6196 -0.0673
USD ММВБ 23:17 57.18100  
EUR 14.10.2017 68.1409 -0.3046
EUR ММВБ 23:17 67.6090  
Нефть($) 13.10.2017 57.13 +1.31
Нефть(p) 13.10.2017 3291.81 +71.73

Картина дня: теракт в Сирии и матчи на «Зенит-арене»

Автор:


© Фото: Instagram / @littleblackant

Темы дня

Сколько человек погибло в результате взрывов, по каким дням из-за футбола будет ограничено движение транспорта.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал теракт в Сирии, в результате которого были убиты и ранены десятки человек. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Теракт произошел в четверг, 12 октября, рядом с населенным пунктом Абу-Фас в провинции Хасака, где подорвались три смертника за рулем заминированных автомобилей. SANA передает, что среди жертв было большое число женщин и детей, бежавших от террористов из провинции Дейр-эз-Зор. Reuters со ссылкой на Красный полумесяц Курдистана сообщает о 50 погибших.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стало ограничение движения транспорта из-за матчей на «Зенит-арене». Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Санкт-Петербург.ру» (13:45), «Водитель Петербурга» (14:05) и «Деловой Петербург» (15:45).

Ограничения будут вводиться 15, 19 и 29 октября. С 15:00 до 23:59 в эти дни движение будет огранчиено на Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, а также на Южной дороге, Северной дороге и на Крестовском проспекте от улицы Рюхина до Южной дороги.

С 15:00 до 23:59 будет запрещен въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина, и на Яхтенную улицу в направлении от улицы Савушкина к Приморскому проспекту.

С 00:00 до 23:59 будет запрещена останвка транспорта на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до Гребной улицы, а также на Гребной улице, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта. Также нельзя будет остановиться на Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной улицы, на Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, на Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

С 22:00 до 23:59 вводятся ограничения на участках Приморского проспекта от Яхтенной улицы до Беговой улицы и Яхтенной улицы от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации
    10.10.17
    Почему так популярна услуга по доставке воды на дом?
    09.10.17
    Как найти поставщика средств бытовой химии
    09.10.17
    Как и на что берут ипотеку в Москве?
    06.10.17
    Красное свадебное платье: вызов традициям
    06.10.17
    Выбираем саженцы кедра сибирского
    05.10.17
    Этапы покупки недвижимости в Испании
    04.10.17
    «Алмаз» — занятия по смешанным единоборствам в Петербурге для всех

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram