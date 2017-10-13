Полуостров "Сахалин" на купюре 2000 рублей: иллюзия или ошибка дизайнеров

В четверг, 12 октября, Центробанк представил банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. При этом в дизайне новых купюр достоинством 2000 рублей ЦБ сделал остров Сахалин полуостровом - изображены очертания береговой линии на Дальнем Востоке, где остров соединен с материком перешейком.

Первым ошибку заметило издание Astv.ru. В действительности Сахалин отделен от материковой части РФ Амурским лиманом (на севере) и Татарским проливом (в центральной и южной части). Самая узкая часть, минимальная ширина которой 7,5 км, расположенная между ними, называется проливом Невельского.

Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев заявил, что полуостров "Сахалин" смогут убрать с 2000 рублей только через несколько лет. По его мнению, необычные купюры станут редкостью и предметом охоты коллекционеров.

"Там просто границы контура материка, такие толстые, что сложилось такое ощущение. К тому же перешеек там не такой большой. На карте такого масштаба, конечно, контуры могут сливаться. Но если Центробанк сочтет это принципиальным моментом, то это не трудно будет исправить. Но не на этом выпуске, а спустя три-четыре года. Наверняка будет новая эмиссия с дополнительными видами защиты. И если так это принципиально, то могут форму подправить, чтобы не было возмущенных", - цитируют "Известия" Ковердяева.

По мнению экс-художника Гознака, самый спорный момент в новых купюрах - это дизайн. "У меня вопросы только к новому дизайну, который, к сожалению, теперь напоминает деньги многих зарубежных стран. Здесь от дизайна наших российских денег ничего не осталось. Компоновка интересная, но для иностранцев она банальная", - подчеркнул эксперт.

К вечеру 13 октября Гознак опроверг ошибку в изображении острова Сахалина, заявив, что остров на купюре отделен от материка, пишет ТАСС.

"Ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 км. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около восьми сотых одного мм. Тем не менее в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана. В дизайне банкноты географическое изображение материка и островов нашей страны выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом. В местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются. Это не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом", - пояснили в Гознаке.