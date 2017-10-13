Российские ученые обсудили развитие направлений «медицины будущего»

Последние тренды, достижения и перспективные направления исследований в области медицины и фармацевтики будущего обсудили сегодня, 13 октября, в рамках первой научной конференции BiotechСlub-2017, которая прошла в Конгресс-центре первого МГМУ имени И. М. Сеченова в Москве. Организатором мероприятия выступила биотехнологическая компания BIOCAD, спикерами - ведущие ученые в области биотехнологий и биоинженерии.

В XXI веке основными инструментами ученых уже перестали быть скальпель, лупа и блокнот. Теперь это супермощные компьютеры, «умные» роботизированные установки и информационные технологии. Меняется и сам подход к медицине: от активного лечения врачи переходят к ранней диагностике и профилактике. По данным международных исследований, именно ранняя диагностика дает наилучшие результаты в случаях онкозаболеваний и нейрогенеративных состояний.

Развитие медицины во многом зависит от социального заказа, а людей сегодня больше всего волнует увеличение продолжительности жизни. Однако долгожительству мешают сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, болезни «старости»: Альцгеймера, Паркинсона. Для того чтобы реализовать мечты человечества, ученым надо победить эти недуги. Им на помощь приходят высокие технологии.

Во-первых, это биоинформатика - прикладная наука, находящаяся на стыке биологии и информатики. С ее помощью проводятся эксперименты по расшифровке генома человека, находятся причины заболеваний, обусловленных генетическими изменениями и патологиями, и способы их излечения. Во-вторых, это методы компьютерного моделирования, которые позволяют обрабатывать огромные массивы данных и получать максимум пользы от экспериментов на живых организмах.

Одним из трендов медицины будущего является переход от in vitro к in silico: многие свойства новых лекарств будут предсказываться компьютерами. Мировым трендом сейчас является иммунотерапия, которая мобилизует естественные резервы организма на борьбу с болезнью. Иммуноонкологические препараты снимают с раковой клетки покров невидимости и, таким образом, дают возможность Т-лимфоцитам уничтожать новообразования.

Фото: пресс-служба компании BIOCAD

Несколько лет назад американское FDA одобрило иммуноонкологические препараты - ингибиторы PD-1 и PD-L1, лекарства на их основе увеличивают вероятность успешного лечения ряда онкологических заболеваний на 20–40%. Российские ученые также активно работают в этом направлении. Первое отечественное антитело к PD-1, созданное биотехнологической компанией BIOCAD при активном использовании IT-технологий, прошло доклинические испытания, ранние этапы клинических исследований и находится на этапе регистрационных клинических исследований.

Методы генной терапии доказали свою сверхвысокую эффективность в лечении ряда метаболических и онкологических заболеваний, однако существуют обоснованные сомнения в их безопасности, особенно в долгосрочной перспективе. Насколько человек готов к генетической и эпигенетической коррекции, к тотальной диагностике и анализу собственного тела (профилированию) и возможному последующему “косметическому” применению технологии генетической инженерии? Готово ли общество к коррекции человека на стадии эмбриона – все эти вопросы на сегодняшний день остаются открытыми.

По мнению ученых, у поколения, родившегося на стыке 1970–1980 годов, есть все шансы дожить до 100 лет. На пути к долголетию во всем мире были приняты серьезные меры по предупреждению инсультов, контролю давления и уровня холестерина - главных противников вечной молодости. Биологические механизмы старения, геном человека, особенно его предрасположенность к тем или иным заболеваниям, - все это сейчас в фокусе современной науки, изучающей огромные массивы данных в поиске новых лекарственных средств, нацеленных на борьбу со старением.

«Задачей конференции является обсуждение перспектив российских ученых в области медицины будущего. Разработки новых прорывных препаратов требуют огромных интеллектуальных, финансовых и временных инвестиций. В России сегодня все это есть. Среди молодых специалистов много талантливых и мотивированных на научные открытия ученых, благодаря федеральным целевым программам в научных и исследовательских центрах обновлен парк оборудования, процессы глобализации сделали доступными обмен знаниями и мнениями с коллегами в любой точке земного шара, а отечественные фармацевтические холдинги предлагают конкурентоспособные условия работы. Поэтому у нас есть все возможности для того, чтобы занять достойное место в летописи медицины будущего», - рассказал вице-президент по разработкам и исследованиям компании BIOCAD Роман Иванов.

Фото: пресс-служба компании BIOCAD