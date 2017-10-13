После ЧП в Пулково алогичные проблемы с трапами найдены еще в пяти аэропортах. Речь идет о Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, Ярославле и Пскове.

По факту нарушений в каждом из городов проходят процессуальные проверки, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В аэропорту Петербурга вечером 28 сентября под пассажирами проломился трап самолета. В результате инцидента с трехметровой высоты упали женщина с ее 1,5-годовалой внучкой. По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела, а часть трапов в Пулково вывели из эксплуатации.

Согласно материалам следствия, телескопический трап, с которого упали женщина и ребенок, неоднократно ремонтировался сотрудниками «Воздушных Ворот Северной Столицы». Следователи считают, что ремонт был выполнен некачественно, что привело к несчастному случаю.