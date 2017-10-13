Следователи Петербурга пришли с обысками к оператору радиосвязи «Радиотел»

Следователи Петербурга пришли с обысками к оператору профессиональной радиосвязи «Радиотел». Оператор является поставщиком ФСО, Смольного, МЧС, скорой помощи, ФСБ и Росэнергоатома. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обыски проходят в офисе компании в бизнес-центре «Кантемировский» на Инструментальной улице Аптекарского острова. По словам очевидцев, из офиса «Радиотела» коробками выносят документацию.
«Радиотел» оказывает услуги связи стандарта TETRA. У компании закупают сети цифровой связи, радиостанции, заказывают ремонт оборудования систем транкинговой радиосвязи. Он обслуживает системы оповещения, управления в кризисных ситуациях в интересах силовых ведомств, администраций, корпораций и крупного бизнеса.
Оператор также обеспечивал телекоммуникационные потребности жеребьевки ЧМ-2018 в Петербурге, ПМЭФ, Олимпиады в Сочи, парада Победы в Москве и саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. «Радиотел» принадлежит столичной компании «Тетрасвязь», которая сейчас проходит процедуру банкротства.