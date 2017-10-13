Заселение нового изолятора «Кресты-2» начнется 1 декабря. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Управление федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленобласти.

Читайте также:

Строительство «Крестов-2»: вторая «Зенит-арена» для Петербурга

Первыми заключенными, которых переведут в «Кресты-2», станут обитатели «Крестов» на Арсенальной набережной, он вмещает 1150 человек.

Арестанты получат по семь кв. метров на каждого, изолированные санузлы, а также цифровую систему охраны. Переезд продлится две недели, до 15 декабря.

«Кресты-2» в Колпино строят уже десять лет, сроки сдачи изолятора переносятся с 2013 года. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в поле зрения следствия оказались все ответственные лица из ФСИН и бизнесмены, отвечающие за строительство «Крестов-2».

Это заместитель начальника по капитальному строительству регионального ФСИН полковник Сергей Мойсеенко, его непосредственный начальник генерал-лейтенант юстиции Олег Коршунов, владелец компании ГСК, миллиардер Кудрин и главный субподрядчик – генерал-лейтенант запаса Руслан Хамхоков.