Картина дня: митинги и бесплатный санаторий

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стало обсуждение митингов в петербургском Законодательном собрании. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Закс.ру» (12:50), «Невские новости» (13:15) и «Фонтанка.ру» (14:10).

В ЗакСе состоятся слушания касательно внесения изменений в закон о митингах. Об этом заявил председатель городского парламента Вячеслав Макаров. По его словам, слушания проведут в рамках заседания комитета по законодательству.

Макаров добавил, что положительно оценивает работу правоохранителей на митинге, который состоялся в Петербурге в минувшую субботу, 7 октября. Ранее уполномоченный по правам человека в Северной столице Александр Шишлов заявил, что исполнительные власти города избирательно подходят к согласованию публичных мероприятий. Омбудсмен предложил обсудить законодательство о митингах в ЗакСе.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стало сообщение о том, что ЗакС в первом чтении принял закон о бесплатном санаторном лечении почетных граждан города. На эти цели в бюджете заложат 2,2 млн рублей.

В пояснительной записке говорится о том, что в бюджете предусмотрят возможное лечение 24 человек из расчета 96 тыс. рублей на каждого. При этом указано, что речь идет только о гражданах России, таким образом, экс-тренер «Зенита» голландец Дик Адвокат не попадет в число тех, кому достанется льгота.

В рамках обсуждения документа справедливороссы выразили сомнение, что Валентине Матвиенко или Владимиру Путину понадобится санаторное лечение в городских учреждениях. «Вопрос деликатный. Если воспользуются два-три человека, это только на благо Петербурга», – ответил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».