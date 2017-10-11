Суд продлил арест главе «ГСК», который курировал строительство «Крестов-2»

Суд продлил домашний арест главе «Генеральной строительной корпорации» (ГСК) Виктору Кудрину. Компания являлась генеральным подрядчиком строительства «Крестов-2».

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Срок домашнего ареста Кудрину продлен до 17 декабря 2017 года. Его обвиняют в растрате и мошенничестве на 100 млн рублей.

«Кресты-2» в Колпино строят уже десять лет, сроки сдачи изолятора переносятся с 2013 года. Сейчас в поле зрения следствя оказались все ответственные лица из ФСИН и бизнесмены, отвечающие за строительство новых «Крестов».

Это заместитель начальника по капитальному строительству регионального ФСИН полковник Сергей Мойсеенко, его непосредственный начальник генерал-лейтенант юстиции Олег Коршунов, владелец компании ГСК, миллиардер Кудрин и главный субподрядчик – генерал-лейтенант запаса Руслан Хамхоков.