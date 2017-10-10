Картина дня: погибшие в Сирии и телефонные террористы

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стали разбившийся в Сирии российский самолет, экипаж которого погиб. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Пятый канал» (10:50), «Фонтанка.ру» (11:00) и «Деловой Петербург» (11:05).

Инцидент произошел сегодня, 10 октября, при совершении разгона на взлет с сирийского аэродрома Хмеймим. Оттуда бомбардировщик должен был вылететь для выполнения боевой задачи. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.

Экипаж не успел катапультироваться. Минобороны сообщает, что на земле разрушений нет. Причиной произошедшего могла стать техническая неисправность машины, считают в российском министерстве.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стали телефонные террористы. За сутки злоумышленники сообщили о минировании 114 раз. Бомбы пришлось искать в 32 зданиях госорганов, 22 торговых центрах, трех вокзалах, 26 образовательных учреждениях и других зданиях Петербурга.

На улицы были выведены 41,5 тыс. человек. Абсолютно все вызовы оказались ложными. По факту произошедшего проводится проверка. К настоящему моменту уголовные дела не возбуждены.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».