Смольный разрешил оставить около метро ларьки с цветами, газетами и билетами в театр. Такое поручение имущественному блоку дал губернатор Георгий Полтавченко. Об этом на своей странице в Twitter рассказал его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

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"Георгий Полтавченко дал поручение имущественному блоку при подготовке постановления правительства о 100-метровой зоне вокруг станций метрополитена сделать исключение для киосков, торгующих печатной и цветочной продукцией и театрально-билетных касс", - написал Кибитов.

По его словам, данное постановление готовилось с учетом требований СанПиН в отношении сложного технического объекта повышенной опасности, однако в результате оценки выяснилось, что можно сделать исключение для данных видов торговли, которые сложились здесь исторически и несут социальную нагрузку.

Ранее комитет имущественных отношений опубликовал проект постановления, в соответствии с которым под запрет попадет любая нестационарная торговля в радиусе 100 метров от станции метро. Сейчас допустимая норма – 50 метров, однако киоски с газетами, цветами и билетами исключены из общего правила.