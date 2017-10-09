На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения. Дорожники будут ликвидировать здесь колейность. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 10 по 15 октября будут закрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На дороге будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.