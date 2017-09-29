Картина дня: «Зенит» и проломленный трап в Пулково

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал «Зенит», который обыграл испанский «Реал Сосьедад» в групповом этапе Лиги Европы. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (21:55), «Пятый канал» (21:55) и «Санкт-Петербург.ру» (22:05).

Матч прошел на новом стадионе на Крестовском острове и завершился со счетом 3:1. За сине-бело-голубых отличились Эмилиано Ригони (на первой минуте) и дважды Александр Кокорин (на 24 и 60 минутах). У испанцев единственный гол на 41-й минуте забил Диего Льоренте.

Благодаря очередной победе «Зенит» возглавил группу L. Следующий матч сине-бело-голубых пройдет в воскресенье, 1 октября, в рамках РФПЛ против «Анжи», игра состоится в Махачкале.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стало ЧП в Пулково - под пассажирами проломился трап самолета. В результате с трехметровой высоты упала 43-летняя женщина с малолетней внучкой. Пострадавшие направлены в больницы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Более того, депутат Госдумы РФ Михаил Романов направил запрос в Генпрокуратуру, Минтранс и Следственный комитет. Парламентарий просит ведомства провести комплексную проверку петербургского аэропорта.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Санкт-Петербург.ру», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».