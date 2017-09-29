В Петербурге измерили "уровень безразличия и "уровень бедности". Такие таблички добавили к отметкам о самых сильных наводнениях в Северной столице. Фотографии опубликованы в группе "Заподлицо" в социальной сети "ВКонтакте".

"Осенние наводнения в Петербурге отмечают специальными памятными табличками, но как измерить другие опасные стихии?" - задаются вопросом авторы необычного проекта.

К опасным общественным стихиям также отнесли "уровень лояльности", "уровень готовности к войне", "уровень беспомощности", а также "уровень доверия вождю".