Станцию метро "Балтийская" открыли после проверки. Бесхозный предмет проверили всего за 17 минут. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

"В 12:27 "Балтийская" открыта, опасных предметов не обнаружено", - рассказали в метрополитене. Станция не работала как на вход, так и на выход.