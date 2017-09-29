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На Дворцовой площади выстроились более 500 бойцов Росгвардии

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© Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Торжественный смотр и марш прошел в связи с первой годовщиной создания петербургского отделения ведомства.

    На Дворцовой площади утром 29 сентября выстроились более 500 бойцов Росгвардии. Торжественный смотр и марш прошел в связи с первой годовщиной создания петербургского отделения ведомства, пишет "Фонтанка.ру".

    Около стен Зимнего дворца можно было увидеть бойцов СОБРа, ОМОНа, вневедомственной охраны, авиационного отряда спецназначения, воинских частей, а также частных охранных предприятий. Особо отличившимся сотрудникам вручили награды.

    Кроме того, на площади выставили более 60 единиц автотехники, в том числе два патрульных катера. Участников смотра приветствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

    Фото: Сергей Николаев / fontanka.ru

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