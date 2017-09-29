На Васильевском острове образовалась пробка из-за закрытия Тучкова моста. Судя по карте "Яндекс Пробки", скорость движения автомобилей не превышает 3-5 м/с. Особенно сильно от закрытия моста пострадали 1-я линия В.О. и Средний проспект В.О.

Читайте также:

Реконструкция Тучкова моста: от скандалов к стабильной работе

Тучков мост, соединяющий Петроградскую сторону и Васильевский остров, с 29 сентября полностью закрыли для движения транспорта из-за реконструкции переправы. Мост откроют лишь в 06:00 4 октября.

На этот же срок ограничено движение транспорта по набережной Макарова от Кадетской линии В.О. до Среднего проспекта В.О., а также Кадетской линии В.О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О., включая перекресток с набережной Макарова.

Объехать перекрытые дороги можно по проспекту Добролюбова, Биржевому мосту, набережной Макарова и первой линии В.О. Более того, в связи с закрытием Тучкова моста будут изменены трассы автобусных маршрутов.

Реконструкцию моста начали еще 7 июня 2016 года, контракт на 2,45 млрд рублей подписан с компанией "Пилон". Сейчас работы по реконструкции Тучкова моста выполнены на 72%.

Фото: "Яндекс Пробки"