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В Петербурге с 30 сентября перекроют сразу несколько улиц

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© Фото: Instagram / @idbronskiy

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Будут ремонтировать тротуары и дороги, восстанавливать благоустройство и реконструировать тепловые сети.

В Петербурге с 30 сентября перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, с 30 сентября по 1 октября из-за ремонта тротуаров ограничивается движение транспорта по Казанской улице в створе проспекта Шаумяна (Малая Охта). Во-вторых, продолжается ремонт проезжей части и тротуаров по набережной реки Фонтанки, поэтому с 30 сентября по 2 октября в ночное время с 22:00 до 07:00 ограничивается движение транспорта по нечетной стороне набережной реки Фонтанки от площади Ломоносова до Невского проспекта.

Кроме того, продолжаются работы по ремонту Цитадельского шоссе - с 30 сентября по 1 октября закрывается движение транспорта по Цитадельскому шоссе от улицы Гидростроителей до улицы Литке. Также на один день, 2 октября, закрывается движение транспорта от дома номер 30 по Цитадельскому шоссе до улицы Адмирала Грейга.

На площади у Балтийского вокзала тоже ремонт, здесь с 30 сентября по 3 октября в ночное время с 22:00 до 07:00 закрывается движение транспорта на площади у Балтийского вокзала и по Библиотечному переулку у площади. Тем временем по Народной улице все еще прокладывают водопроводные сети, поэтому с 30 сентября по 9 октября будет ограничено движение по боковому проезду Народной улицы около дома номер 8.

С 30 сентября по 1 октября ограничат движение транспорта на перекрестке Народной улицы и проспекта Большевиков, ведутся работы по восстановлению благоустройства после прокладки инженерных сетей для подключения индустриального парка "Кола". С 30 сентября по 1 октября и с 7 октября по 8 октября будет закрыт боковой проезд Комендантской площади от Гаккелевской улицы до Комендантского проспекта - реконструкция магистральной тепловой сети.

С 30 сентября по 14 октября из-за реконструкции тепловой сети ограничивается движение транспорта по Полюстровскому проспекту от Чугунной улицы до Чичуринского проспекта. С 30 сентября по 5 октября и с 10 октября по 15 октября вводятся ограничения для движения транспорта по Киевскому шоссе от Красносельского шоссе до границы Ленобласти ремонта дорожного покрытия проезжей части и тротуаров.

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