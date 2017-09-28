Названы главные причины недосыпа россиян. Исследование провел аналитический центр НАФИ, пишут «Известия». Выяснилось, что россияне в среднем не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю.

Первое место занимают попытки потратить больше времени на досуг: затянувшиеся за полночь просмотр телевизора, чтение книг или игры назвали более трети опрошенных (37%). В 2016 году эту причину назвали лишь 28% опрошенных. На втором месте оказались переработки, из-за них недосыпают 30% респондентов (год назад таких было 36%).

Среди других причин - возраст и проблемы со здоровьем (23%), маленькие дети (15%), посторонние шумы (11%), развлечения вне дома (8%), храп супруга (4%). Респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов ответа.

Участники исследования, которые жалуются на недосып, оценили свою работоспособность на 80%. В 2016-м средняя оценка была еще более пессимистичной - 71%. В ходе опроса также выяснили, что россияне в среднем не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю.

По результатам исследования НАФИ, больше половины работающих россиян (51%) не высыпаются в будние дни, причем за последний год эта доля выросла на 4%. Однако стало меньше тех, кто недосыпает сразу пять дней в неделю (на 6% - с 32 до 26%), однако выросла доля работников, у которых дефицит сна наблюдается три дня в неделю (с 10 до 18%).