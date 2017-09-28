Правительство выделило на помощь "Вим-Авиа" 98 млн рублей

Правительство РФ выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание самолетов "Вим-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Об этом говорится в заявлении вице-премьера Аркадия Дворковича, которое цитирует пресс-служба кабинета министров РФ.

"Наша основная задача на данный момент - обеспечить возвращение людей домой. Это одно из решений, направленных на решение данной проблемы", - отметил Дворкович. Согласно распоряжению, средства будут выделены из Резервного фонда.

За последние три дня операторы вернули в Россию 8,7 тыс. туристов "Вим-Авиа", рассказали в Ростуризме. "Из Антальи уже вернулись 7204 туриста из 31 тыс. 142, из Римини – 184 из 1734, из Даламана – 1323 из 3840, из Аль-Мактума – 102 из 256, из Энфиды – 331 из 880, из Ираклиона – 297 из 591, из Салоников – 220 из 895, из Ларнаки – 190 из 291, - отчиталось ведомство.

Таким образом, общее число находящихся за рубежом отдыхающих пассажиров "Вим-Авиа", сократилось с 39,3 тыс. человек до 30,6 тыс. человек.

"Туроператорское сообщество проявило высокую социальную ответственность и заботу о потребителях. Несмотря на дополнительные издержки, которые приходится нести туроператорам, ранее уже оплатившим в полном объеме авиакомпании "Вим-Авиа" обратные билеты, они изыскивают возможности для скорейшего возвращения своих туристов и поддерживают их в период ожидания вылета, обеспечивая им за свой счет проживание и питание", - отметил руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В "НТК Интурист" заявили, что 28 сентября из Домодедово в Анталью вылетают два борта авиакомпании "Ямал" по 219 мест каждый. Также в туроператоре ожидают, что сегодня их туристов из Турции вывезут двумя рейсами "Вим-Авиа", сообщает "ТурДом". Также с "Вим-Авиа" сегодня отправятся домой 270 клиентов TUI. В пятницу, 29 сентября, бортами Red Wings и "Уральских авиалиний" из Турции будут вывезены еще 560 человек.

Туристы ANEX Tour с 26 сентября до 2 октября полетят из Москвы в Анталью и обратно на Azur Air. По информации TEZ Tour, туристов из Антальи и Римини они вывозят прежде всего силами iFly, до 30 сентября. С 1 по 19 октября будут задействованы рейсы других перевозчиков, например, "Якутии", Red Wings и Azur Air. В "Музенидис Трэвел" плановый вывоз из Греции и Кипра начали еще 27 сентября на бортах Ellinair.

Что касается конкретно петербургских туристов "Вим-Авиа", то они застряли сразу в нескольких странах, пишет "Росбалт". Многие из них сетуют на отсутствие какой-либо информации, другие просят помощи у президента РФ Владимира Путина.

"Уважаемый Владимир Владимирович, насколько нам известно, сегодня вечером вы будете в Турции. Заберите нас, пожалуйста!!! Мы в 20 км от Даламана. Насколько я знаю, вывозят людей из Антальи. Про нас никто не вспоминает! Нам очень хочется домой, мы уже третьи сутки ждем самолет", - написала на своей странице в соцсети жительница Петербурга Наталья Адамик.

Петербурженка Светлана Смоликова на странице "ВКонтакте" рассказала, что ей пришлось провести в аэропорту Антальи 15 часов, после чего компания все же заселила ее в новый отель. Жительница Северной столицы Мария Пустынина, также находящаяся в Турции, пожаловалась на отсутствие какого-либо информирования.

"Всю информацию, которая у нас была, мы получали сами, обрывая телефоны горячих линий, но даже при всем при этом нам лишь благополучно цитировались выдержки из сводок новостей про банкротство "Вимов", про Росавиацию, про заседания и совещания, на которых будет принято решение, что же с нами делать дальше", - написала она.

Часть туристов при этом не отчаивается и радуется неожиданному продлению отпуска. "Жизнь прекрасна, когда рядом друзья! Нам, конечно, повезло. Благодаря "Вим-Авиа" мы остались в Турции на неопределенный срок. Но мы не отчаиваемся и купаемся, пока есть возможность" - отметила Екатерина Шемякина.