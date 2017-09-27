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Названы пять мест Петербурга, куда не любят ездить таксисты

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© Фото: Instagram / @andreynklv

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Антирейтинг составлен по результатам опроса водителей такси.

Названы пять мест Петербурга, куда не любят ездить таксисты. Антирейтинг составлен по результатам опроса водителей такси, который провела компания «Эверест 8800».

Самым неудобным местом для петербургских таксистов при доставке пассажиров стал Невский проспект, об этом заявили 21% опрошенных. Особенно нелюбимой частью Невского является отрезок от площади Восстания до Дворцовой площади.

Вторую строчку антирейтинга заняли пригородные районы Северной столицы - Девяткино, Петергоф, Сестрорецк и другие, их недолюбливает 18% таксистов. Доставив пассажира в эти районы, обратно водители не всегда могут поймать заказ, это чревато потерей около часа рабочего времени и минимум 300-400 рублей.

На третьем месте оказался Васильевский остров, его выделили 16% водителей. По их словам, на привлекательность района не смог повлиять даже круглосуточный доступ к Западному скоростному диаметру. Четвертое место занял Большой проспект П.С. (11% опрошенных), пятое - Крестовский остров (7% опрошенных).

«Для водителя такси важна парковка, на которой можно не только высадить пассажира, но и в спокойной обстановке обработать следующий заказ. Поэтому крупные городские магистрали, такие как Невский проспект или Большой проспект П.С, где к тому же есть выделенные полосы для общественного транспорта, не будут относиться к популярным местам доставки пассажиров. Другим важным параметром считается возможность оперативно получить заказ после выполнения предыдущего. И здесь, конечно, пригородные районы Петербурга будут проигрывать в своей привлекательности», - рассказал гендиректор «Эверест 8800» Сергей Муравьев.

Среди других мест доставки пассажиров в антирейтинге таксистов упоминались набережные Невы, некоторые отмели в центре Петербурга, вокзалы и аэропорт Пулково, а также участок Ленинского проспекта, близкий к Финскому заливу, и в целом Красносельский и Кировский районы.

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