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Тучков мост с 29 сентября полностью закроют для движения

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© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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Будет проведен очередной этап работ по его реконструкции моста.

Тучков мост, соединяющий Петроградскую сторону и Васильевский остров, с 29 сентября полностью закроют для движения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

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"С 29 сентября до 06:00 4 октября полностью закрывается для движения Тучков мост в связи с проведением очередного этапа работ по его реконструкции", - рассказали в инспекции.

На этот же срок ограничено движение транспорта по набережной Макарова от Кадетской линии В.О. до Среднего проспекта В.О., а также Кадетской линии В.О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О., включая перекресток с набережной Макарова.

Объехать перекрытые дороги можно по проспекту Добролюбова, Биржевому мосту, набережной Макарова и первой линии В.О. Более того, в связи с закрытием Тучкова моста будут изменены трассы автобусных маршрутов номер 1, 6А и 128, отметили в комитете по транспорту. Автобусы будут направлены:

- номер 1: от конечной остановки "Наличная улица" по действующей трассе до Среднего проспекта В.О., далее по Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., набережной Макарова, Биржевому мосту, Зоологическому переулку, проспекту Добролюбова и далее до конечной остановки "Новосибирская улица" (в обратном направлении - по действующей трассе без изменений);

- номер 6А: от конечной остановки "Наличная улица" по действующей трассе до набережной Макарова, далее по набережной Макарова, Биржевому мосту, Зоологическому переулку, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту П.С. до станции метро "Спортивная" (в обратном направлении - по действующей трассе без изменений);

- номер 128: от конечной остановки "Наличная улица" по действующей трассе до Среднего проспекта В.О., далее по Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., набережной Макарова, Биржевому мосту, Зоологическому переулку, проспекту Добролюбова и далее до конечной остановки "Аптекарская набережная" (в обратном направлении - по действующей трассе без изменений).

Сейчас работы по реконструкции Тучкова моста выполнены на 72%. Реконструкцию моста начали еще 7 июня 2016 года, однако тут же прервали из-за проведения Петербургского международного экономического форума и праздника выпускников "Алые паруса" - работы возобновились через месяц, 4 июля, и идут до сих пор.

К необходимости реконструировать мост привела возросшая интенсивность движения. Кроме того, заканчивался срок службы железобетонных строений. В итоге из городского бюджета выделили 2,45 млрд рублей для полноценного ремонта переправы, контракт был подписан с компанией "Пилон".

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