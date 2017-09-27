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Депутаты ЗакСа рассмотрят два законопроекта о помощи жертвам терактов

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© Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Свои предложения одновременно внесли представители «Партии Роста» и «Справедливой России».

Депутаты петербургского Законодательного собрания рассмотрят два законопроекта о помощи жертвам терактов. Свои предложения по изменению законодательства 26 сентября одновременно внесли представители «Партии Роста» и «Справедливой России», сообщает «Фонтанка.ру».

Во-первых, «Партия Роста» предлагает принять комплексный документ, в котором будет прописаны меры поддержки в случае ЧС в Петербурге для граждан РФ и иностранных граждан, а также для петербуржцев в случае терактов за пределами города и страны.

Законопроект Оксаны Дмитриевой предполагает единовременную выплата членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации или террористического акта – в размере трех млн рублей в равных долях каждому члену семьи (в действующем законе - лишь один млн рублей).

Размер выплаты людям, которым в результате ЧС или террористического акта был нанесен тяжкий вред здоровью, предлагается установить в размере трех млн рублей, средней тяжести - двух млн рублей, легкий вред - одного млн рублей.

«Членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайной ситуации или террористического акта, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 15 тыс. рублей», - также говорится в тексте документа. Кроме того, законопроект предполагает помощь в организации похорон, льготы на образование и компенсацию медицинских и юридических услуг.

Депутат Надежда Тихонова от «Справедливой России», в свою очередь, предлагает внести изменения в Социальный кодекс Петербурга и предоставить право на единовременную выплату всем признанным потерпевшими в результате терактов или ЧС, включая тех, кто не понес физического ущерба здоровью. Менять размер выплат она не предлагает.

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