На матч «Зенит» - «Реал Сосьедад» зрителей доставят 85 бесплатных автобусов

На матч «Зенита» с испанским «Реалом Сосьедадом» зрителей доставят 85 бесплатных автобусов. Игра пройдет 28 сентября на новом стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Для доставки зрителей к арене c 18:00 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 22:00 до 00:00 автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.