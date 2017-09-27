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ФСБ требует расшифровать сообщения в Telegram по "закону Яровой"

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© Фото: Кирилл Каллиников / РИА "Новости"

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Ведомство шлет сервису административные протоколы, которые могут привести к судебным процессам.

ФСБ требует расшифровать сообщения в Telegram по "закону Яровой". Ведомство шлет сервису административные протоколы, которые могут привести к судебным процессам. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал создатель Telegram Павел Дуров.

"Из-за невыполнения антиконституционного "закона Яровой" ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам", - написал Дуров.

По его данным, сейчас у Telegram около 10 млн пользователей в России. Кроме того, Дуров опубликовал "документы, которые в последние недели шлют из России в лондонский офис".

Среди них копия протокола об административном правонарушении, составленную ФСБ 14 сентября. Из документа следует, что еще 14 июля 2017 года ФСБ отправила запрос о декодировании и дала сервису на его исполнение пять дней.

Электронное письмо было получено Telegram только 21 июля - через два дня после истечения срока. В результате против Telegram составили протокол по статье 13.31 КоАП, штраф по этой статье составляет от 800 тыс. до одного млн рублей.

Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена летом 2016 года после принятия пакета "антитеррористических" законов, предложенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Законы также обязывают хранить переписку пользователей.

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