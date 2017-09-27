Сервис микроблогов Twitter удвоил максимальную длину сообщения, теперь в социальной сети можно писать посты до 280 символов. Обновление доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей, пишет «Медуза».

Изменения коснутся «языков, подверженных переполнению» - то есть, всех языков, где не используется иероглифическое письмо. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит 140 символов.

Исследования сервиса Twitter показали, что 9% всех написанных на английском сообщений упираются в 140 символов. На втором месте по распространенности находятся сообщения длиной 34 символа. В японском языке самая популярная длина сообщения составляет только 15 символов.

В 2016 году Twitter уже расширил количество допустимых символов в сообщении, убрав из подсчета длину вставляемых ссылок и картинок. В 2017 году из длины сообщения убрали упоминания других пользователей.